Der Trainer der deutschen U21-Nalmannschaft, Stefan Kuntz, würde den aus Gambia stammenden Fußballer Bakéry Jatta gerne für seine Auswahl gewinnen.

Er wolle versuchen, dem HSV-Spieler bei der Einbürgerung zu helfen, sagte Kuntz in einem Social-Media-Format des Senders "Sport 1". "Auf diesem Weg waren wir schon, und dann kam diese, für meine Begriffe etwas unsägliche Diskussion", ergänzte er.



Die "Sport-Bild" hatte Zweifel über Jattas Identität öffentlich gemacht. Die Zweitligisten Nürnberg, Bochum und Karlsruhe legten daraufhin zunächst Einspruch gegen die Wertung ihrer Spiele gegen den Hamburger SV aber ein. Das Hamburger Bezirksamt stellte seine Ermittlungen gegen den Stürmer am Montag ein. Es lehnte ausländerrechtliche Maßnahmen wegen der Zweifel an Jattas Identität ab. Daraufhin zogen die Vereine ihren Einspruch zurück und das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes schloss die Verfahren ab.