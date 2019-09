Vor dem Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden hat die Bundespolizei mehrere offenbar gewaltbereite Fans an der Einreise gehindert.

Die Niederländer wurden den Angaben zufolge in Bad Bentheim in Niedersachsen gestoppt. Das Spiel beginnt um 20.45 Uhr in Hamburg. Es geht um wichtige Punkte für die EM-Qualifikation.