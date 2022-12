Brasilien

Fußball-Legende Pelé mit 82 Jahren gestorben

Die brasilianische Fußball-Legende Pelé ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Dies gab seine Tochter per Instagram bekannt. Pelé war zuletzt wegen einer Krebserkrankung in einer Klinik in São Paulo behandelt worden.

29.12.2022