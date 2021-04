Neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig soll der US-Amerikaner Jesse Marsch werden.

Wie der "Kicker" und die "Bild-Zeitung" übereinstimmend berichten, ist sich der 47-Jährige mit dem Verein über einen Wechsel einig. Marsch trainiert derzeit den österreichischen Meister Red Bull Salzburg. Beide Vereine müssen sich noch über die Ablösumme verständigen. Der Amerikaner soll Julian Nagelsmann als Cheftrainer ersetzen, der in der kommenden Saison zu Bayern München wechselt. Marsch war in der Saison 2018/19 bereits Co-Trainer in Leipzig.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.