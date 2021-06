Bundestrainer Joachim Löw hat nach dem EM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine selbstkritische Bilanz gezogen.

Für das vorzeitige Ausscheiden der DFB-Elf übernehme er die Verantwortung "ohne Wenn und Aber", sagte Löw auf der Pressekonferenz des DFB in Herzogenaurach. Gleichzeitig sei er dankbar für die jahrelange gute Zusammenarbeit mit Spielern und Mannschaft. Zu seiner beruflichen Zukunft äußerte sich Löw nicht. Er freue sich aber auf die Zeit nach seiner aktiven Trainer-Karriere. Als Bundestrainer die Verantwortung zu tragen sei nicht immer leicht gewesen, führte Löw aus. Deshalb sei er froh, die Verantwortung nun abgeben zu können.



Bereits in einem Interview wenige Stunden zuvor hatte Löw seine Zukunft offengelassen. Er habe noch keinen konkreten Plan, sagte er. "Nach 15 Jahren an der Spitze wird es mir guttun, mich von der Verantwortung zu lösen. Eine emotionale Pause ist wichtig für mich, ich war so lange beim DFB, da sieht man sich nicht sofort um nach etwas Neuem." Löw fügte hinzu, er müsse die Enttäuschung und die Leere, die nun komme, auch zulassen. So ein Turnier schüttele man nicht in den ersten Tagen ab, da werde er Zeit benötigen. "Dann wird aber wieder neue Energie kommen", zeigte sich Löw zuversichtlich. Vom Ruhestand habe er nie gesprochen. Es gebe mit Sicherheit neue Aufgaben, die für ihn interessant seien.



15 Jahre lang war Löw Bundestrainer. Er hatte das Team 2014 zum Weltmeister-Titel geführt. Ab August wird Hans-Dieter Flick das Amt übernehmen. Flick trainierte zuletzt den Deutschen Meister Bayern München. Am 2. September wird er bei der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein das erste Pflichtspiel der Nationalmannschaft betreuen.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.