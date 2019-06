Luka Jovic vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt wechselt zum spanischen Rekordmeister Real Madrid.

Der 21-jährige Serbe werde einen Fünfjahresvertrag unterschreiben, teilte sein Verein in Frankfurt am Main mit. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Zuletzt war in den Medien über eine Ablösesumme von rund 70 Millionen Euro spekuliert worden.