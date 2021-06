Der frühere Bayern-Profi Mark van Bommel wird neuer Fußball-Trainer des Bundesligisten VfL Wolfsburg.

Wie der Verein mitteilte, erhält der 44 Jahre alte Niederländer einen Zweijahresvertrag. Er ist Nachfolger von Oliver Glasner, der zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist.



Mark van Bommel spielte von 2006 bis 2011 für den FC Bayern und kehrt nun als Trainer nach Deutschland zurück.



Für den VfL ist er nach Aussage von Geschäftsführer Jörg Schmadtke die "Wunschlösung". Van Bommel sei ein international anerkannter Fußball-Fachmann und wisse, was ihn in der Bundesliga erwarte. "Zudem hat er einen enormen Ehrgeiz, der ihn schon in seiner langjährigen Spielerkarriere ausgezeichnet hat", betonte Schmadtke.



Als Assistenztrainer des 44-Jährigen werden unter anderem der langjährige Bundesliga-Coach Michael Frontzeck und der ehemalige Wolfsburger Kevin Hofland zum VfL wechseln.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.