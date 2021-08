Lionel Messi denkt über einen Wechsel zu Paris Saint-Germain nach.

Dies sei eine Möglichkeit, sagte der sechsmalige Weltfußballer bei seinem Abschied vom FC Barcelona. Er sei nun im Gespräch mit den Franzosen. Einem Bericht der französischen Sportzeitung "L'Equipe" zufolge wird der 34-jährige Argentinier bereits am Sonntag oder Montag in Paris erwartet, um sich medizinisch untersuchen zu lassen und einen Vertrag mit Paris Saint-Germain zu unterzeichnen. Dessen Cheftrainer Mauricio Pochettino hatte gesagt, Messi sei eine Option.



Der FC Barcelona hatte die Trennung damit begründet, dass die Vergütung für seinen Top-Star die finanziellen Möglichkeiten der spanischen Liga sprenge. Messi war 21 Jahre lang für den Klub aufgelaufen und hatte in dieser Zeit 682 Tore erzielt.

