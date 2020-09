Der argentinische Fußballprofi Lionel Messi hat bestätigt, dass er in der kommenden Saison weiter für den FC Barcelona spielen wird.

Sein Plan, den Verein in diesem Sommer zu verlassen, scheiterte an hohen Ablöseforderungen des Vereins. Medienberichten zufolge beliefen sie sich auf 700 Millionen Euro. Im kommenden Jahr läuft der Vertrag des sechsfachen Weltfußballers aus, so dass er dann ablösefrei wechseln kann. Messi spielt seit dem Jahr 2000 für den FC Barcelona.