Fußball-Star Lionel Messi wird künftig für Paris Saint-Germain spielen.

Dies gab der Fußball-Club am Abend bekannt. Demnach hat der Argentinier einen Zweijahresvertrag mit der Option einer Verlängerung unterschrieben. Der FC Barcelona hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass Messi keinen neuen Vertrag erhält. In einer Erklärung war von finanziellen und strukturellen Hindernissen in den Statuten der spanischen Liga die Rede. Der 34-Jährige spielte seit 2004 für den FC Barcelona. Er gewann mit "Barca" vier Champions-League-Titel und zehn spanische Meisterschaften.

