Der neue Fußball-Bundestrainer Hans-Dieter Flick hat heute offiziell seine Arbeit aufgenommen.

Die Aufgabe sei für ihn eine Verpflichtung und eine Riesenverantwortung, sagte der 56-jährige Nachfolger von Joachim Löw in einem vom DFB veröffentlichten Video. Er werde sein Bestes dafür geben, dass die Nationalmannschaft wieder einen begeisternden Fußball spiele. Die DFB-Elf wird erstmals im September unter seiner Verantwortung auflaufen. Dann stehen in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar nächstes Jahr die Partien gegen Liechtenstein, Armenien und Island an.

