Der Deutsche Fußball-Bund und die Deutsche Fußball-Liga haben Bundestrainer Joachim Löw und Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff ihre Unterstützung für einen Neuaufbau zugesichert.

Liga-Präsident Rauball sagte nach einem mehrstündigen Treffen in der DFL-Zentrale in Frankfurt am Main, alle Teilnehmer hätten den beiden das Vertrauen ausgesprochen. DFB-Präsident Grindel betonte, Fußball-Bund und DFL zögen hier an einem Strang. Der DFB hatte bereits kurz nach der WM den Vertrag Löws verlängert.



Der Bundestrainer will am kommenden Freitag vor dem DFB-Präsidium seine Konsequenzen aus dem schlechten Abschneiden Deutschlands bei der Weltmeisterschaft sowie seine Pläne für den Neuaufbau mit Blick auf die Europameisterschaft in zwei Jahren im Detail erläutern.