Kurzes Camp vor WM

Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Kevin Trapp und Ilkay Gündogan (von links nach rechts) laufen zum Flugzeug der Fußball-Nationalmannschaft. (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Von den 26 nominierten WM-Spielern fehlte Marc-André ter Stegen. Der 30 Jahre alte Ersatztorwart ist wegen eines Magen-Darm-Infektes zunächst in Deutschland geblieben. Das Nationalteam bleibt bis Donnerstag im Oman. Dann geht es vormittags weiter ins WM-Quartier nach Katar. Zuvor findet am Mittwochabend (in Maskat noch ein Testspiel gegen Gastgeber Oman statt. Das WM-Turnier beginnt am kommenden Sonntag.

