Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hat angekündigt, bei rassistischen Beleidigungen von Fans den Platz zu verlassen.

Spielabbrüche nach solchen Vorfällen halte er für sinnvoll, sagte der Innenverteidiger der "Bild am Sonntag". Er habe keine Furcht vor den Konsequenzen. Das seien Dinge, die man nicht tolerieren dürfe. "Ich bin ein Mensch wie jeder andere auch, nur mit ein paar Pigmenten mehr." Der gebürtige Berliner ist Sohn eines deutschen Vaters und einer Mutter aus Sierra Leone.

Beleidigungen gegen Sané und Gündogan

Beim Länderspiel gegen Serbien im März in Wolfsburg hatte es rassistische Ausfälle gegeben. Die Nationalspieler Leroy Sané und Ilkay Gündogan wurden von deutschen Fans beleidigt.



Der frühere Nationalspieler Benedikt Höwedes schrieb bei T-Online, noch heute mache ihn sprachlos, "wenn deutsche Nationalspieler nur aufgrund ihrer Hautfarbe von Landsleuten (!) beim Training oder im Wettkampf verbal angegriffen werden".



Antonio Rüdiger stört sich auch am Verhalten der Fans, die nicht eingreifen. "Wenn ich da sitze und so etwas zulasse, ist das auch eine Form, Rassismus zu akzeptieren", sagte er der "Bild am Sonntag".