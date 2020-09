Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League gegen die Schweiz in Basel 1:1 gespielt.

Damit wartet die Elf um Bundestrainer Löw weiter auf ihren ersten Sieg in dem Wettbewerb.



Deutschland war zunächst mit einem Tor von Ilkay Gündogan in der ersten Halbzeit in Führung gegangen. Nach der Pause glich der Schweizer Silvan Widmer dann zum Endstand aus.