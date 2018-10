In der neu geschaffenen Fußball-Nations-League hat die deutsche Nationalmannschaft ihr Auswärtsspiel gegen die Niederlande in Amsterdam mit 0:3 verloren.

Damit fiel das Team von Bundestrainer Löw in der Dreiergruppe auf den letzten Rang zurück. Am Ende des Wettbewerbs steigt der Tabellenletzte in die zweite Liga der europäischen Nationen ab. Um dies noch vermeiden zu können, müsste die deutsche Mannschaft am kommenden Dienstag in Paris gegen Weltmeister Frankreich gewinnen.