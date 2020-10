Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in einem Länderspiel gegen die Schweiz unentschieden 3 zu 3 gespielt.

Die Begegnung in Köln war Teil der UEFA Nations League, an dem alle 55 Mitgliedsverbände teilnehmen. Deutschland belegt in der Gruppe 4 nun Platz 2 hinter Spanien. Die Schweiz ist aus dem Turnier ausgeschieden.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.