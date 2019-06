Fußball-Europameister Portugal ist erster Sieger der Nations League.

Beim Endrunden-Finale in Porto gewannen die Gastgeber mit 1:0 gegen die Niederlande, die sich in der Vorrunde des neu geschaffenen europäischen Nationenwettbewerbs unter anderem gegen die deutsche Mannschaft durchgesetzt hatten. Das entscheidende Tor erzielte Gonçalo Guedes in der 60. Minute.



Platz drei in der Nations League belegt England, das zuvor im Elfmeterschießen die Schweiz mit 6:5 besiegt hatte.