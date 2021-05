Nordkorea hat seine Fußball-Nationalmannschaft endgültig aus der Qualifikation für die WM 2022 in Katar zurückgezogen.

Das teilte die Asiatische Fußball-Konföderation mit. Nordkorea hatte bereits Anfang Mai entschieden, auf die anstehenden Spiele in der WM-Qualifikation zu verzichten. Das Ansteckungsrisiko angesichts der Corona-Pandemie sei zu groß, habe es zur Begründung geheißen, sagte damals eine Sprecherin des Vereinigungsministeriums im südkoreanischen Seoul, wo die Spiele hätten stattfinden sollen.



Vor einem Monat hatte Nordkorea ebenfalls mitgeteilt, in diesem Sommer keine Delegation zu den Olympischen Spielen nach Tokio zu schicken. Als Begründung nannte das Sportministerium in Pjöngjang Sicherheitsbedenken aufgrund der Corona-Pandemie.

