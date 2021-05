Nordkorea hat seine Fußball-Nationalmannschaft ohne Angabe von Gründen aus der Qualifikation für die WM 2022 in Katar zurückgezogen.

Das erklärte die Asiatische Fußball-Konföderation. Nordkorea spielte in der Gruppe H der asiatischen Qualifikation mit Südkorea, Turkmenistan, dem Libanon und Sri Lanka.



Vor einem Monat hatte Nordkorea mitgeteilt, in diesem Sommer keine Delegation zu den Olympischen Spielen nach Tokio zu schicken. Als Begründung nannte das Sportministerium in Pjöngjang Sicherheitsbedenken aufgrund der Corona-Pandemie.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.