In Osterreich wird die Fußball-Bundesliga am 2. Juni ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen.

Wegen der Pandemie finden die Austragungen ohne Publikum und auf Grundlage eines Präventionskonzepts statt. Torjubel mit Umarmungen sind nicht vorgesehen ist. Die Spielbälle sollen regelmäßig desinfiziert werden, eine Maskenpflicht für Trainer gibt es nicht. Noch vor dem Neustart der Bundesliga findet in Klagenfurt am 29. Mai das Pokalfinale zwischen Titelverteidiger Red Bull Salzburg und dem Zweitligisten Austria Lustenau statt.



Die italienische Fußball-Liga soll einem Medienbericht zufolge die Spiele der Serie A am 13. Juni wieder aufnehmen. Wie die Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" schrieb, entschied sich eine Mehrheit der Clubs bei einer Videokonferenz für diesen Termin. Man wolle die wegen der Corona-Krise unterbrochene Saison bis zum 2. August beenden, um Raum für die Champions League und die Europa League zu schaffen, heißt es. Allerdings gibt es noch keine Zustimmung der Regierung in Rom.