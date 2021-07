Die Generalprobe der deutschen Fußballer für die Sommerspiele in Tokio ist kurz vor Ende abgebrochen worden.

Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bunds wurde Verteidiger Jordan Torunarigha in der Partie gegen Honduras rassistisch beleidigt. Die deutsche Mannschaft verließ daraufhin gemeinsam beim Stand von 1:1 das Feld. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.



Das deutsche Team konnte nach zahlreichen Absagen nur mit 15 Feldspielern und drei Torhütern nach Japan reisen. Erlaubt ist ein Kader von 22 Spielern. Am Sonntag fliegt die DFB-Auswahl vom jetzigen Spielort Wakayama nach Tokio. Dort startet die Mannschaft am Donnerstag gegen Olympiasieger Brasilien ins Turnier.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.