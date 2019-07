Peru steht im Endspiel der Fußball-Südamerikameisterschaft.

Die Mannschaft gewann ihr Halbfinale gegen Titelverteidiger Chile mit 3:0 (2:0). Im Endspiel trifft Peru am Sonntag in Rio de Janeiro auf den Gastgeber Brasilien, der sich zuvor gegen Argentinien mit 2:0 durchgesetzt hatte. Edison Flores (21.), Yoshimar Yotun (38.) und Paolo Guerrero (90.+1) erzielten die Treffer für Peru. "Wir haben einige schwere Momente in der Copa hinter uns gebracht und haben es verdient, im Finale zu stehen", sagte Perus argentinischer Trainer Ricardo Gareca.