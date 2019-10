Die rassistischen Vorfälle während eines Qualifikationsspiels für die Fußball-Europameisterschaft zwischen England und Bulgarien stoßen auch in der Politik auf deutliche Kritik.

Der britische Premierminister Johnson bezeichnete das Verhalten der bulgarischen Fans als "schändlich". Wie die BBC berichtet, will die Regierung in London von der Europäischen Fußball-Union UEFA Konsequenzen verlangen. Der Ministerpräsident von Bulgarien, Borissov, forderte den Rücktritt des Vorsitzenden des nationalen Fußball-Verbandes. Gleichzeitig bezeichnete er sein Land als eines der "tolerantesten der Welt". Es sei für Bulgarien nicht hinnehmbar, mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Verbindung gebracht zu werden.



Das Spiel in Sofia war in der ersten Halbzeit zwei Mal wegen rassistischer Äußerungen von bulgarischen Fans unterbrochen worden. Mehrfach wurde von einheimischen Zuschauern der Hitlergruß gezeigt. Englands Spieler Raheem Sterling wurde mit Affenlauten diskreditiert.