Der Trainer und Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig, Ralf Rangnick, gibt sein Amt auf.

Wie der Verein mitteilte, wurde Markus Krösche als neuer Sportdirektor verpflichtet. Er war zuvor Trainer beim SC Paderborn. Weiter hieß es, Rangnick werde künftig in einer übergreifenden Rolle im Fußball-Netzwerk eines privaten Konzerns die Standorte in Leipzig, Brasilien und New York betreuen.