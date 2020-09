Fußball-Bundesligist RB Leipzig startet vor bis zu 8.500 Zuschauern in die neue Saison.

Das teilten der Club sowie die Stadt Leipzig mit. Oberbürgermeister Jung sagte, man sei sich bewusst, dass die Corona-Pandemie noch lange nicht vorbei sei. Aber dort wo es gehe, müsse Menschen - unter strengen Auflagen - auch erlaubt sein, ihren Alltag zurückzubekommen. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach kritisierte die Zulassung als unsportlich und epidemiologisch falsch. Die Karten für das Spiel am 20. September werden unter Dauerkarten-Inhabern verlost und nicht in den freien Verkauf kommen.



Der Verein hatte beim örtlichen Gesundheitsamt ein Sicherheitskonzept vorgelegt. Auch andere Bundesligisten wie Eintracht Frankfurt und Union Berlin planen die Rückkehr von Zuschauern in die Stadien.



Gestern hatte das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes beschlossen, dass Spiele im DFB-Pokal vor Zuschauern ausgetragen werden können. Die endgültige Entscheidung darüber treffen die zuständigen Gesundheitsbehörden.