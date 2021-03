In der dritten Liga hat es erstmals seit knapp fünf Monaten ein Fußballspiel vor Zuschauern im Stadion gegeben.

Im Ostseestadion in Rostock sahen 777 Fans und Dauerkartenbesitzer den 1:0-Sieg ihrer Mannschaft gegen den Halleschen FC. Das Konzept für das Pilotprojekt war in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium von Mecklenburg-Vorpommern entworfen worden. So war der Zutritt etwa nur mit dem Nachweis eines negativen Corona-Schnelltests erlaubt.



Die Aktion war bundesweit auf Interesse gestoßen. Unter den Zuschauern waren Vertreter des Deutschen Fußball-Bundes und Bundesliga-Vereinen wie Union Berlin. Der Vorstandschef von Hansa Rostock, Robert Marien, hatte betont, man verdiene mit der Aktion kein Geld, stütze aber eines der wichtigsten Güter, die es im Fußball gebe, nämlich die Fans.

