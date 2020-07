Der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 erhält eine Landesbürgschaft.

Wie der Verein mitteilte, hat er dafür die Zusage des nordrhein-westfälischen Finanzministeriums erhalten. Das Ministerium erklärte, der Bürgschaftsantrag habe das übliche mehrstufige Prüfungsverfahren durchlaufen. Er sei behandelt worden wie alle anderen Anträge von Wirtschaftsunternehmen auch. Über die Höhe der Bürgschaft wurden keine Angaben gemacht.



Schalke hat das Geschäftsjahr 2019 mit Verbindlichkeiten von insgesamt 197 Millionen Euro abgeschlossen. Die Corona-Pandemie verschärfte die Finanzlage zusätzlich. Pro Geisterspiel fehlen dem Bundesligisten nach eigenen Angaben etwa zwei Millionen Euro an Zuschauereinnahmen. Durch den sportlichen Absturz in der Rückrunde verpasste der Klub zum dritten Mal in vier Jahren das europäische Geschäft.