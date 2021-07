Der langjährige Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe geht juristisch gegen den Deutschen Fußball-Bund vor.

Er verklage den Verband wegen Altersdiskriminierung, kündigte Gräfe in einem Interview mit dem "Zeit Magazin" an. Der DFB nehme ihm das, was ihm Freude mache. Auch gebe es finanzielle Verluste, die er geltend machen wolle. Gräfe gilt als einer der besten Bundesliga-Schiedsrichter. Er musste seine Karriere am Ende der vergangenen Saison beenden, weil er die vom Verband festgesetzte Altersgrenze von 47 Jahren erreicht hat.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.