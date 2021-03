Im Profifußball werden laut einer Auswertung der Nationalen Anti-Doping-Agentur bei jeder dritten Dopingkontrolle Schmerzmittel nachgewiesen.

Das berichten das Recherchezentrum Correctiv und die ARD-Dopingredaktion unter Berufung auf die Studie der Agentur, die heute im Fachblatt "Zeitschrift für Sportmedizin" erscheinen soll.



Demnach gaben durchschnittlich 33 Prozent der in den fünf zurückliegendenen Spielzeiten getesteten Spielerinnen und Spieler an, in der Woche vor der Kontrolle mindestens ein Schmerzmittel genutzt zu haben. Besonders häufig kam Ibuprofen zum Einsatz, es folgten Voltaren, Paracetamol und das Arthrose-Medikamet Etoricoxib. Zu Dosierung und Häufigkeit der Einnahme wurden keine Angaben abgefragt.



Die Unterschiede zwischen erster, zweiter und dritter Herren-Bundesliga seien gering, allerdings habe die NADA vor Pokalspielen eine höhere Schmerzmittelquote festgestellt. Bei den Frauen lag die Quote laut dem Bericht bei durchschnittlich 40 Prozent und somit über jener der Männer. Insgesamt wurden 8344 Formulare aus den Spielzeiten 2015/16 bis 2019/20 analysiert.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.