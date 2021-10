Nach der Trennung von Fußball-Trainer Ronald Koeman hat der spanische Club FC Barcelona den bisherigen Trainer der B-Mannschaft, Sergi Barjuan, übergangsweise zum Nachfolger ernannt.

Der 49-Jährige werde die Mannschaft solange betreuen, bis ein neuer Trainer unter Vertrag genommen werde, teilte der Verein auf seiner Internetseite mit. Der katalanische Spitzenclub hatte zuvor mitgeteilt, dass er sich nach der vierten Niederlage in sechs Partien von Koeman getrennt habe. In spanischen Medien wird spekuliert, dass der frühere Weltmeister Xavi Hernández neuer Trainer werden könnte. Allerdings hat er derzeit noch einen Vertrag bei einem Club in Katar.