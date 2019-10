Die Deutsche Telekom hat die Übertragungsrechte für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im Jahr 2024 erhalten.

Das gab das Unternehmen in München bekannt. Damit erhielten ARD und ZDF erstmals nicht mehr den Zuschlag für die TV-Rechte an einer Europameisterschaft. Sie haben aber ebenso wie private Fernsehsender die Chance, von der Telekom Sublizenzen zu erwerben und damit doch noch Livebilder von dem Turnier in Deutschland zu zeigen.



Die Vereinbarung der Telekom mit der Europäischen Fußball-Union UEFA beinhaltet die exklusiven Verwertungsrechte für alle 51 Begegnungen des Turniers. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie das Halbfinale und das Finale würden frei empfangbar sein, hieß es.