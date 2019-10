Torhüter Oliver Baumann vom Bundesligisten TSG Hoffenheim hat seine jungen Profikollegen vor den Gefahren sozialer Netzwerke gewarnt.

Der falsche Umgang damit könne sogar Karrieren gefährden, bevor sie überhaupt begonnen hätten, sagte Baumann dem Nachrichtenportal t-online.de.



Durch soziale Medien sei es schwieriger geworden, den Fokus auf den Sport zu behalten. Wer ständig auf seinen Profilen aktiv sei, auf Reaktionen schaue, kommentiere und diskturiere komme nicht mehr richtig zur Ruhe. Es sei schön, dass soziale Medien eine gewisse Fan-Nähe schaffen könnten, gleichzeitig müsse aber der Sport und nicht das Instagram-Profil an erster Stelle stehen. Auch die Familien, das Umfeld und die Vereine der Spieler sollten darauf zu achten, dass die Selbstinszenierung nicht Überhand nehme, sagte Baumann.



In Interviews wie in sozialen Medien müsse man heute stark aufpassen, was man von sich gebe und wie man sich öffentlich präsentiere. Zudem könnten junge Spieler die Extreme bei beleidigenden und vergötternden Kommentaren zu ihrer Person häufig noch nicht richtig einordnen. Das könne sich als gefährlich für die Entwicklung erweisen.