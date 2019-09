Der langjährige Fußball-Trainer Rudi Gutendorf ist im Alter von 93 Jahren gestorben.

Der teilte seine Familie mit. Der gebürtige Koblenzer war auf allen fünf Kontinenten tätig. Mit 55 Trainer-Stationen in 32 Ländern wird Gutendorf im Guinness-Buch der Rekorde geführt. In Deutschland betreute er in 60er und 70er Jahren in der Bundesliga unter anderem Schalke 04, den VfB Stuttgart und den Hamburger SV. Mit dem MSV Duisburg holte Gutendorf 1963/64 die deutsche Vizemeisterschaft.