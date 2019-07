Die deutsche Auswahl ist mit einem Erfolg in die U19-EM der Frauen gestartet.

Das Team von DFB-Trainerin Maren Meinert gewann im schottischen Perth mit 2:1 gegen England. Die Tore schossen Melissa Kössler und Paulina Käte Krumbiegel in der 12. und 32. Minute. Für die Engländerinnen traf Jessica Naz in der Nachspielzeit (90.+2). Im nächsten Spiel am Freitag treffen die deutschen Fußballerinnen auf Belgien.



Um das Halbfinale - und damit auch die Qualifikation für die U20-WM im kommenden Jahr - zu erreichen, muss Deutschland mindestens Gruppenzweiter werden.