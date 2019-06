In Italien und San Marino beginnt die EM der U21-Fußballer.

Zwölf Teams nehmen an dem Nachwuchsturnier teil, die deutsche Mannschaft tritt nach ihrem Sieg 2017 als Titelverteidiger an. Am Sonntag wird das Turnier um 18 Uhr mit der Partie zwischen Polen und Belgien eröffnet, um 21 Uhr trifft Gastgeber Italien auf Spanien. Die deutsche Mannschaft steigt am Montagabend um 21 Uhr gegen Dänemark ins Turnier ein. Die Mannschaften sind in drei Gruppen eingeteilt, nur die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite erreichen das Halbfinale. Wem das gelingt, qualifiziert sich zudem für das Fußballturnier bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio 2020.



Die U21-EM gilt oft als Blick auf die größten Fußballer der Zukunft - Spieler wie Andrea Pirlo, Luis Figo oder Rudi Völler hatten bei diesem Turnier ihre ersten großen Auftritte.