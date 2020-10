Die UEFA erlaubt den Fußball-Klubs, bei internationalen Spielen wieder bis zu 30 Prozent der vorhandenen Plätze in den Stadien zu besetzen.

Fans der Gastmannschaften seien dabei bis auf Weiteres nicht zugelassen, teilte die UEFA mit. In jedem Fall sei eine Genehmigung der örtlichen Behörden notwendig. Diese können auch niedrigere Grenzen als 30 Prozent festlegen. Für alle Fußball-Fans werden bei den Spielen Abstandsregeln und Schutzmaßnahmen wie eine Maskenpflicht gelten. Die Regelung tritt bereits bei den Länderspielen in der kommenden Woche in Kraft.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.