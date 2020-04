Der europäische Fußballverband hat zum jetzigen Zeitpunkt von einem Abbruch der nationalen Fußballligen abgeraten.

Die Nachrichtenagentur AP zitiert aus einem Brief der UEFA an ihre Mitgliedsverbände, in dem sie sich zuversichtlich zeigt, dass in den kommenden Monaten trotz der Corona-Krise wieder Fußball gespielt werden könne. Jede Entscheidung, die Wettkämpfe aufzugeben, sei zu diesem Zeitpunkt, verfrüht und nicht gerechtfertigt.



In Belgien war gestern entschieden worden, die Saison abzubrechen. In der Bundesliga hofft man auf einen Neustart Anfang Mai. Europa League und Champions League stecken in der K.o.-Phase fest. Möglicherweise sollen die Wettbewerbe im Juli oder August beendet werden.