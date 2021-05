Die Corona-Pandemie hat im europäischen Profifußball für einen finanziellen Einbruch gesorgt.

Die Europäische Fußball-Union - UEFA - geht von Einnahmeverlusten in Milliardenhöhe aus. Allein in den obersten Ligen sei mit Ausfällen in Höhe von 7,2 Milliarden Euro zu rechnen. Hinzu komme ein Minus von 1,5 Milliarden in den unteren Klassen, heißt es in dem Bericht. Gerade Vereine, die besonders stark von Zuschauereinnahmen abhängig seien, hätten gelitten. Laut UEFA mussten seit Anfang 2020 15 Erstliga- und 37 Zweitligaklubs in Europa ihre Ligen verlassen oder Insolvenz anmelden.

