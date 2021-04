Die Europäische Fußball-Union UEFA hat die Entscheidung über den Standort München bei der Europameisterschaft abermals vertagt.

Das Exekutivkomitee will nun am Freitag einen Beschluss verkünden. Bis dahin seien, so UEFA-Präsident Ceferin, "noch einige Dinge zu klären". Münchens Oberbürgermeister Reiter (SPD) bedauerte die Verzögerung und betonte, seine Stadt habe sich für die UEFA stets als zuverlässiger Partner erwiesen.



Ursprünglich war geplant, dass die deutsche Nationalelf in der Münchner Allianz Arena ihre drei Gruppenspiele absolviert. Außerdem soll in der bayerischen Landeshauptstadt noch ein Viertelfinale stattfinden.



Umstritten ist vor allem die Frage, ob die Partien in München vor Publikum ausgetragen werden können. Die UEFA verlangt dafür eine Garantie, was die Politik unter Verweis auf die Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie aber bislang ablehnt.



München hat drei Szenarien vorgelegt. Als wahrscheinlichste Variante gilt eine Auslastung von 21,6 Prozent, was 14.500 Zuschauern entspricht. Das zweite Szenario sieht eine Auslastung von gut 40 Prozent vor, gilt aber als unwahrscheinlicher.



Sollte sich die Pandemie negativ entwickeln, sind auch Partien mit null bis 7.000 Zuschauern denkbar. Die UEFA will aber keine Geisterspiele. Aus diesem Grund wurde auch die Entscheidung über die Standorte Bilbao und Dublin vertagt.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.