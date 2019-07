Die Nationalmannschaft der USA hat das Finale des Gold Cups erreicht.

Der Titelverteidiger bezwang Jamaika im Halbfinale in Nashville 3:1 (1:0) und trifft im Finale in Chicago in der Nacht auf Montag auf Rekordsieger Mexiko, der sich zuvor gegen Außenseiter Haiti durchgesetzt hatte.



Weston McKennie (9.) brachte die USA früh in Führung, in der 16. Minute musste die Partie wegen eines starken Gewitters für 87 Minuten unterbrochen werden. Davon unbeeindruckt traf Christian Pulisic (52./87.). Shamar Nicholson (69.) gelang der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für Jamaika. Der Gold Cup ist das kontinentale Turnier für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibikstaaten. Der Wettbewerb wird in diesem Jahr in den USA, Costa Rica und Jamaika ausgetragen.