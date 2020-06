Der VfB Stuttgart kehrt nach einem Jahr in die Fußball-Bundesliga zurück.

Am letzten Spieltag der Zweiten Liga verlor Stuttgart zwar gegen Darmstadt 98 mit 1 zu 3, konnte aber den zweiten Tabellenplatz verteidigen. Auf dem Relegationsplatz steht der 1.FC Heidenheim trotz einer 0:3-Niederlage beim Zweitliga-Meister Bielefeld, der sich den Aufstieg bereits vor zwei Wochen gesichert hatte.



Der Hamburger SV unterlag 1:5 gegen Sandhausen und verpasste damit als Vierter erneut den Aufstieg. Dresden und Wehen Wiesbaden steigen in die Dritte Liga ab, Nürnberg muss in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen.