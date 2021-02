Die früheren deutschen Fußball-Nationalspieler und Weltmeister Skhodran Mustafi und Sami Khedira wechseln in die Bundesliga.

Mustafi kommt vom Londoner Verein FC Arsenal zum abstiegsbedrohten Bundesligisten Schalke 04, wie der Verein in Gelsenkirchen bekanntgab. Der 26-Jährige wurde auf Leihbasis bis zum Saisonende verpflichtet. Mustafi spielt damit erstmals in der Bundesliga.



Der ebenfalls abstiegsbedrohte Verein Hertha BSC bestätigte die Verpflichtung von Sami Khedira. Der 33-Jährige wechselt vom italienischen Meister Juventus Turin, bei dem er in dieser Saison noch nicht eingesetzt wurde. Mehrere Medien hatten Khediras Transfer bereits gestern angekündigt.

