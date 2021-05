Der Fußball-Weltmeister von 2014, Sami Khedira, beendet nach dem letzten Spieltag der Bundesliga-Saison am Samstag seine Karriere.

Das gab Khedira bei einer Pressekonferenz seines derzeitigen Klubs Hertha BSC bekannt. Es falle ihm "unwahrscheinlich schwer", erklärte Khedira. 15 Jahre Profifußball hätten ihre Spuren hinterlassen. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet, Khediras Körper habe nicht mehr mitgemacht. Zuletzt habe ihm die Wade mehrmals Probleme bereitet.



Der in Stuttgart geborene Sami Khedira wurde mit dem VfB 2007 deutscher Meister. Mit Real Madrid gewann er die Champions League und wurde spanischer Meister sowie zweimal Pokalsieger. Bei Juventus Turin in Italien kam er auf mehrere Meistertitel und Pokalerfolge. Zuletzt spielte Khedira wieder in der Bundesliga bei Hertha BSC. Die Berliner waren vom Abstieg bedroht, konnten aber vor wenigen Tagen den Klassenerhalt sichern.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.