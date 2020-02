Die Debatte um die Vergabe der TV-Übertragungsrechte der Fußball-Bundesliga ab 2021 ist in vollem Gange.

Der Präsident des FC Augsburg, Klaus Hofmann, sprach sich gegen einen Zuschlag an Streaming-Dieste wie "DAZN" oder "Amazon Prime" aus. "Am liebsten wäre es mir, wenn man alle Spiele im Fernsehen sehen könnte, ohne dass man Streaming-Dienste braucht, das wäre für alle Beteiligten gut", sagte Hofmann der "Augsburger Allgemeinen". Für die Zuschauer in Deutschland dürfe die Bundesliga nicht teurer werden.



Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hatte vergangene Woche die Ausschreibung der Medienrechte für die Bundesliga angekündigt und die sogenannte Registrierungsphase gestartet. Zu vergeben sind die Medienrechte an den Spielen der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des Supercups sowie der Relegation für die vier Spielzeiten von 2021/22 bis 2024/25. Die Entscheidung soll im Mai fallen. Der Pay-TV-Sender "Sky" ist sei Jahren der wichtigste Partner und Finanzier der Liga.