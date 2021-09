Die Pläne des Internationalen Fußballverbands FIFA für Weltmeisterschaften im Zwei-Jahres-Rhythmus stoßen zunehmend auf Ablehnung.

Die südamerikanische Konföderation CONMEBOL erklärte, eine WM alle zwei Jahre könnte den wichtigsten Wettbewerb auf der Welt verderben, seine Qualität senken und den exklusiven Charakter und den aktuellen Standard untergraben. Das Vorhaben würde zudem eine Überlastung bedeuten, die praktisch unmöglich mit dem internationalen Wettbewerbskalender zusammenpasse. "Sollte die WM doppelt so oft wie bislang stattfinden, könnte sich das auch negativ auf andere Wettbewerbe sowohl der Vereine als auch von Nationalteams auswirken".



Damit stellt sich der Kontinentalverband gegen die Überlegungen einer Beratungsgruppe der FIFA und an die Seite von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.

Dieser hatte am Donnerstag bereits mit einem Boykott der WM gedroht, sollte das Turnier tatsächlich künftig im Zweijahresrhythmus ausgerichtet werden.

FIFA: Weltmeisterschaft schon wieder 2028

Die Pläne der FIFA waren kürzlich konkreter geworden: Ihr Direktor Arsène Wenger hatte bekantgegeben, dass seine Technische Beratungsgruppe die Ausrichtung der WM alle zwei Jahre offiziell vorschlage. Demzufolge sollen die Änderungen nach der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit erstmals 48 Nationen endgültig greifen. 2027 würden dann die Turniere der Konföderationen ausgerichtet werden, also auch die Europameisterschaft. Im bislang geplanten EM-Jahr 2028 stünde dann schon wieder die nächste WM an.



Der Vorstoß stößt auch bei zahlreichen deutschen Trainern und Managern auf Ablehnung: Liverpools Cheftrainer Jürgen Klopp sagte: "An einem Punkt muss jemand verstehen, dass wir ohne die Spieler, der wichtigsten Zutat dieses wunderbaren Spiels, nicht spielen können. Wer auch immer denkt, er sei wichtiger als die Spieler - niemand ist wichtiger als die Spieler". Am Ende gehe es nur um Geld, meinte der 54-Jährige. Mit den Spielern werde einfach gehandelt. Wenn die Weltmeisterschaften tatsächlich künftig alle zwei Jahre ausgerichtet würden, "können wir zu 100 Prozent sicher sein, dass auch alle zwei Jahre eine Europameisterschaft gespielt wird", fügte Klopp an. Für die Topspieler bedeute das "jedes Jahr ein großes Turnier.

Auch Nagelsmann und Salihamidzic dagegen

"Ich bin kein Freund davon", sagte auch Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann. Die Wertigkeit der Turniere würde verringert. Zudem trage eine Flut an Spielen "nicht dazu bei, dass die Qualität besser wird", sagte der 34-Jährige und riet der FIFA: "Willst du gelten, mach dich selten." Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte die Idee am Donnerstag bereits als "Quatsch", bezeichnet. "Ich finde die Idee völlig daneben", schimpfte auch Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl: "Es ist kompletter Schwachsinn, in so einer Zeit über solche Themen zu diskutieren." Für Hertha-Sportchef Arne Friedrich ginge "das Besondere verloren", und Berlins Trainer Pal Dardai meinte: "Am Schluss entscheidet das Geld. Eines ist klar: Die Spieler sind überlastet."



Schon der Weltverband der Profiligen (WLF) wie auch 50 Fanorganisationen aus aller Welt hatten eine solche WM-Reform strikt abgelehnt. Der afrikanische Fußballverband CAF hatte die FIFA-Pläne dagegen befürwortet.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.