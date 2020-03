Das Verfahren um ungeklärte Millionenzahlungen vor der Fußball-WM 2006 wird bis mindestens zum 20. April unterbrochen.

Das kündigte das Schweizer Bundesstrafgericht in Bellinzona an. Grund dafür sei die außerordentliche Lage vor dem Hintergrund des Coronavirus. Wenn bis zum 27. April kein erstinstanzliches Urteil vorliegt, verjährt die Angelegenheit.



Der Schweizer Bundesrat hatte außerordentliche Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Erkrankungen angeordnet. Unter anderem sollen besonders gefährdete Personen zu Hause bleiben. Das Gericht erklärte, alle Beschuldigten seien älter als 65 Jahre und wiesen teilweise einschlägige Vorerkrankungen auf. Sie gehörten demnach zur Risikogruppe.



Angeklagt sind unter anderem die früheren DFB-Präsidenten Zwanziger und Niersbach. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen und den anderen Beschuldigten vor, Aufsichtsgremien über den eigentlichen Zweck einer Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro an den Weltverband FIFA arglistig getäuscht zu haben. Die Beschuldigten haben den Vorwurf stets bestritten.