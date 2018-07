Um Gastgeber der Fußball-WM 2022 zu werden, soll Katar bei seiner Bewerbung Mitbewerber sabotiert haben.

Das schreibt zumindest die britische "Sunday Times". Sie will im Besitz von Dokumenten sein, die belegen, dass Katar eine PR-Firma und ehemalige CIA-Agenten damit beauftragt hat, die Konkurrenz schlecht zu machen - vor allem die Hauptrivalen USA und Australien. Ziel war es demnach, mit Propaganda den Eindruck zu erwecken, dass es für die Bewerbung um die Weltmeisterschaft in beiden Ländern keine Unterstützung in der Bevölkerung gibt. Die "Sunday Times" beruft sich auf eMails eines Whisteblowers, der an der Kampagne beteiligt gewesen sein soll. Katar bestreitet die Vorwürfe.



Die Vergabe der WM 2022 an das Land stand schon vorher in der Kritik, etwa weil Katar für den Bau der Fußballstadien massenhaft Gastarbeiter ausbeutete. Außerdem ergaben Ermittlungen der Fifa, dass bei der Vergabe hohe Summen an Schmiergeldern geflossen sind.

