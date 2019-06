Deutschland startet in die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen.

Die Nationalmannschaft von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg trifft am Nachmittag in ihrem ersten Spiel in der französischen Stadt Rennes auf China. Die Trainerin hatte angekündigt, im Vergleich zum letzten Testspiel gegen Chile die Aufstellung zu verändern. Sie sei überzeugt, "dass wir bereit sind, den ersten großen Schritt zu machen", sagte die 51-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Bundeskanzlerin Merkel wünschte dem Team telefonisch viel Glück.



Das Auftaktspiel der WM gestern Abend gewannen die Gastgeberinnen aus Frankreich gegen Südkorea mit 4:0. Das erste Tor der WM schoss Eugénie Le Sommer, anschließend traf Wendie Renard zweimal. Amandine Henry erzielte das vierte Tor für die Französinnen.



Amtierende Weltmeisterinnen sind die Fußballerinnen aus den USA. Deutschland erreichte zuletzt Platz vier.