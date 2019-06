Die deutschen Fußballerinnen sind bei der Weltmeisterschaft in Frankreich ausgeschieden.

Sie verloren im Viertelfinale gegen Schweden mit 1:2. Damit haben die Deutschen auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr verpasst.



Das deutsche Team ging nach einer Viertelstunde durch Magull in Führung. Die Schwedinnen drehten aber durch Tore von Jakobsson in der ersten Hälfte und Blackstenius kurz nach der Pause das Spiel. Es war die erste Niederlage der deutschen Frauen gegen Schweden bei einem großen Turnier seit 1995.



Die Schwedinnen treffen im Halbfinale am Mittwoch auf Europameister Niederlande. Die Niederländerinnen setzten sich am Nachmittag mit 2:0 gegen Italien durch. Das andere Halbfinale bestreiten am Dienstag England und die USA.